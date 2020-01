Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Kindertagesstätte in Altrip

Altrip (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 23.-24.01.2020, überstiegen unbekannte Täter den Zaun der Kindertagesstätte am Ludwigsplatz und hebelten eine Außentür auf. Weiter verschafften sich die Täter im Innern gewaltsam Zutritt zu verschiedenen Räumlichkeiten und durchsuchten Schränke und Schubladen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Zu dem entstandenen Sachschaden kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Polizei Schifferstadt bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, sich unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

