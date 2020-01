Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallflucht 21.01.2020, 16:00 Uhr - 21.01.2020, 09:00 Uhr

Speyer (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich während des Zeitraumes von Dienstag, 16.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.00 Uhr, in der Unteren Langgasse in Speyer. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich während eines Einparkvorganges einen längs zu Fahrbahn geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. An dem geparkten PKW, einem weißen BMW 3 mit Speyerer-Kennzeichen, entstanden großflächige Kratzer am vorderen linken Stoßfänger. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem unfallverursachenden Fahrzeug bzw. dessen Fahrer oder Fahrerin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

