Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fußgönheim- Pkw nach Wohnungseinbruchdiebstahl entwendet

Fußgönheim (ots)

Unbekannte Täter dringen in der Nacht zum Samstag, zwischen 00:00 Uhr und 03:20 Uhr, auf unbekannte Weise in eine Wohnung in der Hauptstraße in Fußgönheim ein. Dort durchsuchen sie die Wohnräumlichkeiten und entwenden einen Fahrzeugschlüssel, anschließend entwenden sie den vor dem Wohnhaus abgestellten dazugehörigen Chevrolet Kalos. Es entsteht ein Schaden in Höhe von 1000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de oder über unsere Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal

Lukas Marbe, PK

Telefon: 06233-313-0

pifrankenthal@polizei.rlp.de





