Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Donnerstag, den 23.01.2020, zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr wird ein schwarzer Mercedes-Benz C220 in der Anselm-Feuerbach-Straße in Frankenthal durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der unbekannte Verursacher streift, vermutlich beim Rangieren oder Wenden, den geparkten Mercedes-Benz und zerkratzt hierbei die Heckstoßstange an der rechten Seite. Der Verursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. EUR1.500,- zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de oder über unsere Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Frankenthal

Lukas Marbe, PK

Telefon: 06233-313-0

pifrankenthal@polizei.rlp.de



