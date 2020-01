Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Konkurrenzkampf unter Flaschensammlern endet in versuchter Körperverletzung und Beleidigung (37/2301)

Speyer (ots)

23.01.2020, 16:00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag gerieten in der Bahnhofstraße in Speyer zwei Flaschensammler in Streit. Hierbei wurde der 58-jährige Anzeigenerstatter von seinem Kontrahenten mit sog. Gewaltausdrücken beleidigt. Außerdem soll er versucht haben, dem Geschädigten ein Bein wegzutretenden. Aufgrund der Beschreibung des Tatverdächtigen ergaben sich Hinweise auf einen 53-jährigen Wohnsitzlosen aus Speyer, gegen welchen die Polizei die Ermittlungen einleitete.

