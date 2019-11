Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag,31.10.2019, 16:30 Uhr bis Freitag 01.11.2019, 07:40 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück in der Karolinenstraße in Neustadt. Auf der Straße abgewandten Seite des Anwesens öffneten sie ein unverschlossenes Garagentor und entnahmen hieraus ein etwas 1,50m langes Holzbrett. Dieses lehnten sie an der Außenwand eines etwa 2,50m hohen Anbaus an und stiegen so auf dortiges Fensterbrett. Dort angelangt nahmen sie das Brett und stellten es nach oben in Richtung Dach auf und versuchten durch Aufhebeln eines Fensters so ins Hausinnere zu gelangen, was aber nicht gelungen ist.

