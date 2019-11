Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter Betäubungsmitteleinfluss ( THC ) ein Fahrzeug geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Samstag, 02.11.2019 um 23:22 Uhr in der Falkensteinstraße in Neustadt eine 22-jährige Fahrzeugführerin kontrolliert. Bei der Feststellung der Fahrtüchtigkeit konnten drogentypische Auffälligkeiten bei der 22-jährigen festgestellt werden. Noch vor Durchführung des Drogentestes räumte diese ein unmittelbar vor Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Diese Aussage wurde durch den durchgeführten Drogenschnelltest bestätigt. Nach erfolgter Blutentnahme wurde sie entlassen. Zu erwähnen wäre noch dass sich bei der 22-jährigen ihre beiden Kinder im Alter von 4 und 6 Jahren im Fahrzeug befanden. Ein entsprechender Bericht an das Jugendamt wurde veranlasst. Die Kinder wurden während der polizeilichen Maßnahmen durch einen Freund der 22-jährigen nach Hause verbracht.

