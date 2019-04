POL-GT: Jens Bohne ist neuer Leiter der Polizeiwache Gütersloh

Polizei Gütersloh

Gütersloh (CK) - Seit dem 1. April ist Erster Polizeihauptkommissar Jens Bohne neuer Leiter der Polizeiwache Gütersloh. Er löst damit Winfried Ludwig ab, der in Ruhestand gegangen ist.

Jens Bohne ist 50 Jahre alt, lebt in Gütersloh und ist seit knapp 30 Jahren Polizeibeamter.

Nachdem er seine Ausbildung in der Polizeischule in Schloß Holte-Stukenbrock absolviert hatte, sammelte er ab 1992 erste Einsatzerfahrungen in Essen.

Im Jahr 1993 wurde Jens Bohne zur Kreispolizeibehörde Gütersloh versetzt und hat seitdem seinen Dienst im Wachdienst und bei der Führungsstelle der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz versehen.

Als Leiter der Polizeiwache Gütersloh ist er Vorgesetzter aller Polizeibeamtinnen und -beamten, die in Gütersloh im Wachdienst beschäftigt sind.

