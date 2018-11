POL-NE: Ergebnis polizeilicher Verkehrskontrollen in Meerbusch und Kaarst

Verkehrskontrollen der Polizei im Rhein-Kreis Neuss Bild-Infos Download

Meerbusch/Kaarst (ots) - Die Polizei setzt ihre Verkehrskontrollen im Rhein-Kreis Neuss fort - für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Bei einem Schwerpunksteinsatz am Montag (26.11.) in Meerbusch und Kaarst kontrollierten die Ordnungshüter knapp 200 Verkehrsteilnehmer. In der Zeit von 6:30 Uhr bis 13:00 Uhr, führten Polizeibeamte der Wache Meerbusch, des Verkehrsdienstes und des Schwerpunkdienstes in den genannten Ortschaften umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Bei Tempomessungen, die die Polizei mittels Laser- und Radartechnik durchführte, registrierten die Ordnungshüter unter anderem auf der Neusser- und der Neersener Straße 88 Geschwindigkeitsverstöße, die mit einem Verwarnungsgeld geahndet wurden. Weitere 12 Kraftfahrer müssen mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen; einer war stolze 33 km/h zu schnell. Zwei Kraftfahrer waren zudem nicht angegurtet. Bei den Kontrollen gab es weitere Beanstandungen, da unter anderem acht Autofahrer verbotswidrig ein Mobiltelefon benutzten. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss führt regelmäßig Verkehrskontrollen durch. Hierbei stehen grundsätzlich alle Arten von Verkehrsteilnehmern (Auto- und Lkw- sowie Fahrradfahrer und Fußgänger) im Fokus der Polizei, die sich nicht an die Regeln halten. Nicht mehr Knöllchen sind hierbei das Ziel der Ordnungshüter, sondern weniger Tote und Schwerverletzte im Straßenverkehr.

