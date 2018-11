POL-NE: Auffahrunfall zwischen drei Autos fordert zwei Leichtverletzte

Grevenbroich (ots) - Am Montag (26.11.), gegen 06:50 Uhr, kam es auf der Landstraße 142 in Neukirchen, in Höhe der Einmündung Wehler Straße, zu einem Auffahrunfall, an dem drei Autos beteiligt waren. Ein 46-jähriger Grevenbroicher war mit seinem Smart, aus Richtung "Jägerhof" kommend, in Richtung der Bundesstraße 477 unterwegs. Als die Autos aufgrund eines Rückstaus vor ihm bremsten, fuhr er dem Suzuki einer 42-jährigen Dormagenerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte dieser mit dem Hyundai Geländewagen eines 31-Jährigen aus Grevenbroich. Dabei erlitten die 42-Jährige und der 31-Jährige leichte Verletzungen, die einen Transport in ein Krankenhaus erforderlich machten. Die Polizei sperrte die Einmündung zum Zweck der Unfallaufnahme. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die beschädigten Pkw wurden durch Abschleppunternehmen geborgen, auslaufende Betriebsstoffe von der Feuerwehr entsorgt.

