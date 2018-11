POL-NE: Alkoholisierter Mann läuft unkontrolliert auf die Fahrbahn und leistet Widerstand gegen die Polizei

Meerbusch (ots) - Mit einem aggressiven Mann, hatte die Polizei am Samstagabend (24.11.), gegen 20 Uhr, in Meerbusch-Strümp zu tun. Der 37-Jährige lief unkontrolliert und augenscheinlich alkoholisiert mehrfach auf die Fahrbahn der Xantener Straße. Die Polizisten nahmen den Mann mit auf die Wache, um einer Gefahr für den Mann und andere Verkehrsteilnehmer entgegen zu wirken. Im Streifenwagen pöbelte und drohte der Tatverdächtige lautstark und leistete erheblichen Widerstand. Mit Mühe gelang es, den Randalierer unter Kontrolle zu bringen. Die notwendige Blutprobe entnahm ein Bereitschaftsarzt. Zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und dauert an.

