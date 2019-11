Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verhinderung einer Fahrt unter Alkoholeinfluss

Weil ein 21-jähriger Mann aus Zweibrücken bei einer Halloween-Veranstaltung in Wattenheim zuviel getrunken hatte, wollten ihn andere Gäste am 01.11.2019 gegen 02:25 Uhr davon abbringen mit seinem Auto wegzufahren. Da der 21-jährige daraufhin aggressiv wurde, musste die Polizei eingeschaltet werden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Daher wurden der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Bei seiner Überprüfung wurde weiterhin festgestellt, dass der junge Mann seinen Führerschein wegen eines Fahrverbotes abzugeben hat. Den Führerschein kann er also bei Nüchternheit erst einmal nicht wieder in Empfang nehmen, da er bis zum Ablauf des Fahrverbotes bei der Bußgeldstelle verwahrt wird. Das verantwortungsbewusste Eingreifen der Festbesucher verhinderte vielleicht schlimme Folgen, die bei der alkoholisierten Fahrt hätten entstehen können.

