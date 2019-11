Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rollerfahrer leicht verletzt

Kleinkarlbach/Battenberg (ots)

Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Battenberg, der am 31.10.2019 um 13:25 Uhr die L 517 von Bobenheim am Berg in Richtung Kleinkarlbach befuhr. Hinter ihm fuhr ein 65-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen mit seinem Wohnmobil. Obwohl er nach eigenen Angaben unsicher war, wohin der Rollerfahrer weiterfahren wollte, setzte er kurz vor der Einmündung nach Battenberg zum Überholen an. Der Rollerfahrer bemerkte dies nicht und wollte in Richtung Battenberg abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß und der Rollerfahrer stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Auf den Fahrer des Wohnmobils kommt nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung zu, da er bei unklarer Verkehrslage überholt hat.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Polizeiinspektion Grünstadt

PHK Andreas Fingerle

Telefon: 06359-9312-0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell