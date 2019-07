Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Motorradfahrer stürzte

Dinslaken (ots)

Am Mittwoch gegen 15.05 Uhr befuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Oberhausen die Oberhausener Straße in Richtung Karl-Heinz-Klingen-Straße.

In Höhe des Einmündungsbereichs Oberhausener Straße / Kurt- Schumacher-Straße musste er abbremsen.

Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad und stürzte. Er verletzte sich dabei so schwer, dass ihn ein Rettungswagen in ein Krankenhaus bringen musste, in dem er stationär verblieb.

