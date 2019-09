Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Schokoladendieb festgenommen

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop: Am Freitag, 13. September gegen 11:15 Uhr, haben Beamte einen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig festgenommen.

Zur Tatzeit beobachtete ein Zeuge in einem Supermarkt an der Steeler Straße, wie ein Mann 16 Schokoriegel-Packungen in seinen Rucksack steckte. Ohne an der Kasse gezahlt zu haben, wollte er das Geschäft verlassen. Der Zeuge sprach den Mann an, bat ihn in ein Büro des Marktes und setzte den Notruf ab.

Die alarmierten Beamten fanden bei der Durchsuchung des Mannes nicht nur die Süßigkeiten, sondern auch ein Einhandmesser und ein Klappmesser. Für weitere Maßnahmen wurde der Mann zu einer Polizeiwache gebracht. Dort stellte sich heraus, dass der 36-Jährige wegen ähnlicher Delikte bereits polizeibekannt ist. Die Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Festnahme zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens an. / AKoe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell