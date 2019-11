Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankeneck (ots)

Ein 27-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Lambrecht befuhr am Samstag, 02.11.2019 um 01:15 Uhr die Talstraße in Frankeneck in Fahrtrichtung Bundesstraße. Nach dessen Angaben kam ihm ein bevorrechtigtes Fahrzeug entgegen, weshalb er nach rechts ausweichen musste. Bei diesem Ausweichmanöver streifte er drei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand und einen dort befindlichen Zaun. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem 27-jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, weshalb sein Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auch ca. 19000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Stefan Scheuermann, PHK

Telefon: 06321-854-244

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell