Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ladendiebstahl durch uneinsichtige Seniorin (39/1903)

Speyer (ots)

19.03.2020, 18:00 Uhr

Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr entnahm eine 75-jährige Frau aus Speyer aus dem Regal eines Lebensmitteldiscounters in der Dudenhofer Straße Schokolade und andere Süßigkeiten im Gesamtwert von ca. 7 EUR. Danach passierte sie den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen. Bei der Anzeigenaufnahme zeigte die Seniorin wenig Unrechtsbewusstsein. Sie erklärte gegenüber den Beamten, "dass sie eh bald sterben würde und sie deswegen Alles nicht interessieren würde". Ob die Staatsanwaltschaft, welcher die Strafanzeige vorgelegt wird, dies ebenfalls so sieht, bleibt abzuwarten.

