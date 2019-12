Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Diebstahl aus Geldbörse - Polizei mahnt zur Wachsamkeit

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.12.19, gegen 11 Uhr, wurde ein älterer Herr in der Werderstraße bestohlen. Der 73 Jährige wollte an einem Parkscheinautomaten ein Ticket lösen, als er von einem Mann "Hilfe" angeboten bekam. Der Senior hatte hierbei seinen Geldbeutel bereits in der Hand. Plötzlich rannte der unbekannte Mann davon. Es wurde dann festgestellt, dass mehrere 50 Euro Scheine aus dem Geldfach fehlten. Die Tipps der Polizei: Bleiben Sie bei aller Hilfsbereitschaft wachsam und verhindern Sie immer den direkten Blick in Ihre Geldbörse. Schirmen Sie Ihre Geldbörse ab und verweigern sie jeglichen Griff in Ihr Portemonnaie. Halten Sie Fremde auf Abstand und lassen Sie sich von Unbekannten nicht bedrängen - hier ist dann auch der "Mut zur Unhöflichkeit" angebracht.

