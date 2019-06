Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Marl auf dem Lipper Weg

Recklinghausen (ots)

Am 28.06.2019 gegen 00:15 Uhr kam es in Marl zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 37 jähriger Gelsenkirchener befuhr mit seinem Pkw Smart den Lipper Weg in Fahrtrichtung Norden. In Höhe der Hausnummer 175 stieß der 37 jährige aus bislang ungeklärten Gründen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw Mercedes und schob diesen gegen zwei weitere geparkte Pkw. Bei dem Zusammenstoß drehte sich der Pkw des 37 jährigen einmal um die eigene Achse, eher er umkippte und auf der Seite liegen blieb. Am Pkw des Unfallverursachers sowie an dem Mercedes entstand Totalschaden, die beiden anderen Pkw wurden leicht beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 37 jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Daher wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Im Pkw des Fahrers wurde im Rahmen der Unfallaufnahme Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Eine entsprechende Strafanzeige wird gesondert gefertigt. Der 37 jährige Unfallverursacher wurde mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt, das dieser nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die schwer beschädigten Pkw wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 50000 Euro geschätzt.

