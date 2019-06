POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop:

Einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro hinterließ ein unbekanntes Auto an einem geparkten Mercedes ML. Der schwarze Wagen stand von Mittwoch von 15.30 h bis 20.20 h an der Straße "Im Beckram" an einer Kleingartenanlage. Ein Verursacher des Schadens hat sich nicht gemeldet.

Haltern am See:

An der Sixtusstraße ist am Mittwoch im Laufe des Tages ein geparkter, weißer Toyota Yaris bei einer Unfallflucht so stark beschädigt worden, dass ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstanden ist. Wer den Schaden verursacht hat, ist unklar.

Recklinghausen:

Ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro blieben nach einer Unfallflucht an der Westfalenstraße zurück. Ein geparkter, weißer Huyndai i20 wurde dort in der Nacht zu Donnerstag beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

