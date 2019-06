Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche, Fahrzeugaufbruch

Recklinghausen (ots)

Marl

Am Mittwochvormittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstraße ein. Angaben zur Beute können noch nicht gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. An der Wohnungstür entstand Sachschaden.

Marl

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Kindergartens an der Max-Reger-Straße ein. Entwendet wurde Werkzeug, außerdem entstand leichter Sachschaden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Castrop-Rauxel

Am Donnerstagmorgen, um 02:50 Uhr, warfen Unbekannte die Seitenscheibe eines silbernen Renault Trafic auf der Eckenerstraße ein. Dazu benutzten sie einen ca. 30kg schweren Steintrog. Aus dem Fahrzeug wurde Werkzeug entwendet. An dem Transporter entstand 2.500 Euro Sachschaden.

Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter 0800 2361 111 entgegen.

