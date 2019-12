Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Verkehrsunfallflucht Stollbruckstraße Endingen

Freiburg (ots)

Am vergangenen Freitag (29.11.2019) gegen 17:00 Uhr wurde in der Stollbruckstraße in Endingen ein geparkter schwarzer Audi Q5 durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer mit französischer Zulassung beim Ausparken beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

LB

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-1013

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell