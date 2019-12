Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Zwei Männer klauen Weihnachtsdekoration

Freiburg (ots)

Zwei Männer haben am Samstag, 30.11.2019, Dekoration vom Weihnachtsmarkt in Bad Säckingen gestohlen. Mit einem Weihnachtsbaum und einer großen Weihnachtskugel unter dem Arm machten sich beiden gegen 23:40 Uhr zu Fuß davon. Eine Zeugin hatte sie bei der Tat beobachtet und verständigte die Polizei. Eine Streife traf auf die beiden, die ihr Diebesgut sofort fallen ließen und sich aus dem Staub machten. Ein 24 Jahre alter Mann konnte in der Nähe als möglicher Tatverdächtiger identifiziert werden. Er äußerte spontan, die Weihnachtskugel für seinen Weihnachtsbaum gebraucht zu haben. Sein Mittäter blieb verschwunden. Der Baum und die Kugel wurden wieder zurück auf den Weihnachtsmarkt gebracht.

