Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugen zu einer Unfallflucht gesucht!

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der am Donnerstagabend, 29.11.2019, auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Industriegebiet Kaitle passierte, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 21:20 Uhr stieß der bislang unbekannte Fahrer eines hellen Kombis beim Rückwärtsrangieren gegen einen geparkten Citroen. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhren mindestens zwei Personen in diesem weißen Kombi davon. Am Citroen wurde ein Schaden von rund 2000 Euro verursacht. Wer den Unfall beobachtet hat, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, in Verbindung setzten.

