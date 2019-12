Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Betrunkener Autofahrer fährt gegen geparkten Audi

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Freitagabend, 29.11.2019, gegen 20:30 Uhr, in Laufenburg-Binzgen mit einem geparkten Audi kollidiert. Vorsorglich kam der 70-jährige Mann ins Krankenhaus. An seinem Wagen hatten die Airbags ausgelöst und er selbst war nicht angeschnallt. Da eine Alkoholüberprüfung rund 1,8 Promille ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbar. Abschleppdienste bargen diese. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

