Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Motorradfahrer schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

28.Oktober 2019 | Kreis Stormarn - 26.10.2019 Oststeinbek

Am 26.10.2019, gegen 20:45 Uhr Uhr, ereignete sich in Oststeinbek ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 29 Jahre alte Motorradfahrer aus Barsbüttel befuhr mit einer nicht zugelassenen KTM einen Feldweg (die Straße Meesen geht hier in einen Feldweg über) in Richtung Meesen zurück. Aus unbekannten Gründen fuhr der Motorradfahrer in einer leichten Rechtskurve geradeaus, kam dann nach links von dem Sandweg ab und stürzte infolge dessen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer keinen Helm getragen habe. Der 29-jährige Fahrer kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei Glinde hat die Ermittlungen wegen Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ohne Pflichtversicherungsschutz, sowie Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000,- Euro geschätzt.

