Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Roller gestohlen und anschließend in Brand gesetzt

Nienburg (ots)

(BER)Am Mittwochabend, 09.10.2019, gegen 18.30 Uhr, stellte ein 36-jähriger Nienburger seinen Motorroller verschlossen in der Fichtestraße ab. Gegen 23.00 Uhr bemerkte er, dass sein Fahrzeug dort nicht mehr stand. Etwa zu dieser Zeit erhielt die Polizei in Nienburg den Einsatz zu einem brennenden Roller in der Martinsheidestraße. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich dabei um den entwendeten Motorroller handelte. Das zerstörte Fahrzeug wurde sichergestellt, da der Verdacht bestand, dass das Zweirad vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Die Polizei in Nienburg bittet um Hinweise auf den oder die möglichen Täter unter 05021 / 97780.

