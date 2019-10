Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl aus Hotel

Bad Eilsen (ots)

(PP) In einem an der Harrlallee in Bad Eilsen gelegenen Hotel brach bislang unbekannter Täter in der Zeit vom 08.10., 16:30 Uhr bis zum 09.10., 06:10 Uhr einen Büroraum auf, nachdem er sich auf unbekannte Art Zugang über den Haupteingang verschafft hat. Aus einer Geldkassette wurde letztendlich ein mittlerer Geldbetrag entwendet. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl werden unter Tel.- Nr. 0572295930 von der Polizei in Bückeburg entgegengenommen

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell