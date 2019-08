Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 190829-1a-pdnms Rollerfahrer tödlich verunglückt (Nachtrag zur Meldung vom 28.08.19) zuvor falsche Telefonnummer!!

Dätgen/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Dätgen/Kreis Rendsburg-Eckernförde/ Bei dem am Dienstagabend tödlich verunglückten Rollerfahrer, der auf dem Langwedeler Weg in Richtung Dätgen fuhr, haben sich zum Unfallhergang neue Ermittlungsansätze ergeben. So soll zur Unfallzeit ein silberfarbener PKW die Unfallstelle passiert haben. Der oder die FahrerIn wird gebeten, sich zur Aufklärung des Unfallgeschehens bei der Polizei unter der Telefonnummer: 04392/47100 zu melden.

Michael Heinrich

