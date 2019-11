Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld-Lette, Bruchstraße, Kind vom PKW erfasst und verletzt

Coesfeld (ots)

Am 22.11.2019, 15:30 Uhr beabsichtigte ein 12-jähriger Junge mit seinem Tretroller die Bruchstraße an einem Fußgängerüberweg zu überqueren. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Coesfeld, die die Bruchstraße in Richtung L 600 befuhr, übersah den Jungen und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind wurde durch den Unfall verletzt. Es wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell