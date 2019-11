Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl,Hauptstraße, Einbruch in Lebensmittelmarkt

Coesfeld (ots)

Am Samstag, 23.11.2019, 03:30 Uhr meldet ein aufmerksamer Zeuge ein aufgehebeltes Fenster an einem Lebensmittelmarkt. Das Gebäude wurde durch die Polizei durchsucht. Es konnten keine Täter mehr festgestellt werden. Bei der Anzeigenaufnahme konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Fahndung blieb bislang ergebnislos. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Coesfeld, Tel.: 02541-140, in Verbindung zu setzen.

