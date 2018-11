POL-AUR: Osteel/Lütetsburg - Postkästen beschädigt; Norden - 18-Jährige verletzt; Leezdorf - Sonnenbrille aus Auto gestohlen; Norden - Diesel aus LKW gestohlen; Norderney - Fenster beschädigt

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Osteel/Lütetsburg - Postkästen beschädigt

Unbekannte haben in Osteel und Lütetsburg zwei öffentliche Postkästen beschädigt (Verweis auf Mitteilung vom 25.11.2018). Die Täter beschädigten die Postkästen nach ersten Erkenntnissen durch Knallkörper. Die Vorfälle ereigneten sich in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag 9:21 Uhr, in der Landstraße in Lütetsburg sowie im Alten Postweg in Osteel. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Norden - 18-Jährige verletzt

Eine 18-jährige Frau aus Osteel ist am Sonntag gegen 2:30 Uhr mit zwei weiteren Frauen in Streit geraten. Im Laufe des Streits schlugen die beiden Frauen auf die 18-jährige ein. Die Frauen sind einander bekannt. Der Vorfall ereignete sich in einer Diskothek in der Deichstraße. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Leezdorf - Sonnenbrille aus Auto gestohlen

Unbekannte haben in Leezdorf eine Sonnenbrille aus einem unverschlossenen VW Golf gestohlen. Der Wagen war in der Zeit von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 4 Uhr, auf einer Grundstückszufahrt im Böhnerweg abgestellt. Es entstand ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04934 4129 entgegen.

Norden - Diesel aus LKW gestohlen

Unbekannte haben in Norden Diesel aus dem Tank eines LKW gestohlen. Die Täter brachen in der Zeit von Samstag, 17. Oktober, 12 Uhr, bis Montag, 26. Oktober, 8 Uhr, den Tankdeckel eines LKW auf und entwendeten den Kraftstoff. Ereignet hat sich der Vorfall auf dem Gelände einer Firma im Ekeler Weg. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Norderney - Fenster beschädigt

Unbekannte haben mehrere Fenster einer Klinik auf der Insel Norderney beschädigt. Ereignet hat sich der Vorfall in der Zeit von Freitag, 16:40 Uhr, bis Montag, 7:45 Uhr, in der Benekestraße. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04932 92980 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell