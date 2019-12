Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Sachbeschädigung an Schule - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Über das Wochenende, 29.11.-02.12.19, wurden drei Container der Gemeinschaftsschule in der Egerstraße gewaltsam geöffnet. Die Container, in denen sich provisorische Klassenräume befinden, wurden anschließend verwüstet. Stühle und Tische wurden herumgeworfen und beschädigt. Weiterhin wurden Bücherregale und Schulhefte beschädigt und zwei Container mit roter und schwarzer Farbe beschmiert. Der Sachschaden dürfte im deutlichen vierstelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen, denen über das Wochenende verdächtige Personen oder Gruppen aufgefallen waren.

