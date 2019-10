Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Kurz beim Bäcker gewesen

Edenkoben (ots)

Nur wenige Minuten parkte am 25.10.2019 gegen 11:20 Uhr die 63-jährige Geschädigte ihren Smart auf einem Parkplatz in der Klosterstraße, um kurz in der Bäckerei einzukaufen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam bemerkte sie einen Streifschaden an der Fahrertür. Die Schadenshöhe beträgt 800 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

