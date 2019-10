Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ohne Fahrerlaubnis aber dafür mit Alkoholfahne unterwegs

Landau, 26.10.2019, 02.50 Uhr (ots)

In den frühen Morgenstunden des 26.10.2019 fiel ein 21-jähriger Mann aus Landau auf, der in der Mahlastraße lautstark mit anderen Personen eine Diskussion angefangen hatte. Im Rahmen einer Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Weiterhin wurde im Rahmen der Kontrolle bekannt, dass der junge Mann mit dem Auto zur Örtlichkeit gefahren war. Aufgrund des Verdachtes der Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss wurde er zur Durchführung eines Atemalkoholtestes zur PI Landau verbracht. Der dort ermittelte Wert ergab 0,68 Promille. Der Landauer ist bereits seit August 2018 nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf ihn kommen eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss zu.

