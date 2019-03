Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann schlägt seine Verlobte - Passanten reagieren mit Schlägen und Tritten

Düsseldorf (ots)

Ein Deutscher (28) schlug nach einem Streit am Dienstagabend (26. März) um 22.55 Uhr im Düsseldorfer Hauptbahnhof seine Verlobte (55). Zwei Passanten griffen ein und schlugen und traten den 28-Jährigen.

Umstehende Reisende verfolgten den Streit der Verlobten in der Bahnhofspassage. Als der 28-Jährige seiner Verlobten eine Ohrfeige gab, kam ein unbekannter Reisender von hinten, trat ihm gegen die Hüfte und flüchtete. Ein weiterer Reisender (20) mischte sich ein und schlug dem 28-Jährigen zweimal mit der Faust in den Rücken.

Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit trennten die Kontrahenten. Bundespolizisten nahmen die Beteiligten mit zur Wache und klärten den Sachverhalt auf. Gesicherte Videosequenzen belegten den Vorfall. Gegen die beiden Männer wurde jeweils ein Strafverfahren wegen der Körperverletzung eingeleitet. Alle Beteiligten konnten im Anschluss von der Dienststelle entlassen werden.

Die Bundespolizei möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass jeder von uns die Verantwortung für ein friedliches Zusammenleben trägt. Deshalb ist Zivilcourage besonders wichtig. Zu beachten ist dabei, dass man sich nicht selbst in Gefahr bringt und sich auch nicht in den strafrechtlichen Bereich begibt, andere zur Mithilfe auffordert und den Notruf einleitet.

