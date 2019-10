Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erneute Anrufe falscher Polizeibeamter

Bad Bergzabern (ots)

Nachdem es bereits zum Wochenanfang zu einer "Welle" von Anrufen falscher Polizeibeamter im Vorwahlbereich "06343" kam, wurden am Freitag, 25.10.19, erneut mehrere Personen von angeblichen Polizeibeamten angerufen. In zwei Fällen wollte der Anrufer persönliche Daten abgleichen und wissen, ob der Angerufene über Bargeld verfüge. Hintergrund sei eine Festnahme von 2 Personen in Bad Bergzabern, die eine Frau ausgeraubt hätten. Bei den Tätern sei eine Liste mit den Namen der Angerufenen aufgefunden worden. Bei den Anrufen handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche mit dem Ziel der Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen an die Betrüger. In beiden Fällen hatten die Angerufenen berechtigte Bedenken am Wahrheitsgehalt des Geschilderten und legten auf. Sollten Angerufene Bedenken bezüglich der Echtheit der Anrufer haben, so kann über die Notfallnummer "110" die jeweils örtliche Polizeidienststelle erreicht und die Identität ggf. bestätigt werden.

