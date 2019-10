Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auto aufgebrochen

Germersheim (ots)

Aus einem, in der Hans-Martin-Straße in Germersheim abgestellten Fahrzeug, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Geldbörse gestohlen. Der bis dato unbekannte Täter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und gelangte hierdurch in den Fahrzeuginnenraum.

Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

