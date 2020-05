Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, 09./10.05.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugenaufruf nach räuberischen Diebstahl Am Samstagabend entwendete eine bislang unbekannte Frau in einem Lebensmittelgeschäft am Dreekamp in Aurich Tabakwaren in einem Wert von etwa 40 Euro. Ein 23-jähriger Kunde, der den Diebstahl beobachtet hatte, verfolgte die Täterin zusammen mit einem 47-jährigen Angestellter des Supermarktes. Während der Flucht schrie die Frau, dass sie ein Messer hätte. Vor einem nahegelegenen Elektromarkt übergab sie dann das Diebesgut an einen Mann, welcher mit einem Fahrrad in Richtung Kreisvolkshochschule davonfuhr. Die 40 bis 45 Jahre alte Frau lief nun mit einem Messer in der Hand ebenfalls in Richtung des Kreisels davon. Sie hatte eine kräftige Statur, war etwa 1,70 Meter groß und hatte mittellange, blonde Haare. Bekleidet war die Frau mit einer grauen Jacke und einer Jogginghose. Sie trug einen grauen Mundschutz. Der etwa 35 Jahre alte Mittäter war mit einer schwarzen Jacke und eine helle Hose bekleidet. Er hatte eine schwarze Tasche dabei. Zeugen, die weitere Hinweise zu der Frau und dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aurich unter Telefon 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfall nach Spurwechsel Am Samstagmittag kam es auf der Großen Mühlenwallstraße in Fahrtrichtung Leerer Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Eine 57-jährige Frau aus Friedeburg übersah beim Fahrstreifenwechsel mit ihrem Audi den auf gleicher Höhe fahrenden Opel Corsa eines 51-jährigen Mannes aus Aurich. An beiden Pkw entstand Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Die Insassen der Pkw blieben unverletzt.

Großefehn - Trunkenheitsfahrt mit anschließender Verkehrsunfallflucht Am Samstagabend befuhr ein 29-jähriger Mann aus Großefehn mit seinem Pkw VW die Burgstraße in Großefehn. An der Einmündung zum Kornburgsweg überquerte er die Fahrbahn und landete in einer Wallhecke. Dabei wurde der Pkw an der Front und im Bereich des Unterbodens leicht beschädigt. Nach dem Verkehrsunfall entfernte er sich von der Unfallstelle, konnte aber an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier stellten die Polizeibeamten eine deutliche Alkoholisierung von über 1,9 Promille bei dem Unfallflüchtigen fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Mit diesem Ergebnis wird er wohl für einige Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen /

Verkehrsgeschehen

Norden - Fahren unter Drogeneinfluss Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 19-jähriger aus Hannover mit seinem Seat Ibiza auf der Norddeicher Straße in Norden kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Norden - Zeugenaufruf nach Brand einer Thuja-Hecke Am Samstagabend geriet gegen ca. 18:00 Uhr aus bisher unbekannten Gründen im Nordbrooksweg eine ca. 8m breite und 3m hohe Thuja-Hecke sowie ein Holzzaun vor einem Einfamilienhaus in Brand. Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr Norden konnte der Brand gelöscht werden. Zeugen die Angaben machen können, werde gebeten, sich mit der Polizei in Norden unter Telefon 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Norden - Verstöße gegen die Corona-Auflagen Am Samstagvormittag wurden auf dem Norder Wochenmarkt Verstöße gegen die Corona-Auflagen festgestellt. Zwei weibliche Besucherin im Alter von 21 und 22 Jahren, welche beide in Norden wohnhaft sind, hielten sich auf dem Wochenmarkt auf, ohne einen geeigneten Mund-/Nasenschutz zu tragen. Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Langeoog - Durch Unbekannten ins Gesicht geschlagen Am späten Samstagabend, zwischen 23:00 Uhr und 24:00 Uhr, kommt es in der Barkhausenstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 32-Jährigen Mannes. Das auf Langeoog wohnende Opfer wurde durch einen Unbekannten ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Langeoog unter Telefon 04972-810 entgegen.

Wittmund - Lack am Pkw zerkratzt In der Nacht von Freitag auf Samstag wird durch einen bislang unbekannten Täter der Lack eines auf einem Grundstück abgestellten PKW in der Gartenstraße zerkratzt. Des Weiteren wird auch das hintere Kennzeichen umgeknickt. Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei in Wittmund unter Telefon 04462-9110 in Verbindung setzen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsschild beschädigt und geflüchtet Am Sonnabendnachmittag, gegen 16:30 Uhr, wendete der Führer eines PKW mit Anhänger sein Gespann im Einmündungsbereich Nenndorfer Weg / Dorfstraße. Hierbei beschädigte er mit dem Gespann ein Verkehrsschild. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei Wittmund unter Telefon 04462-9110 in Verbindung.

Wittmund - Verkehrsunfallflucht In der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag touchiert ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ausparken einen am Fahrbahnrand in der Wallstraße abgestellten VW Golf. Am Pkw entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei Wittmund unter Telefon 04462-9110.

