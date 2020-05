Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall - Motorradfahrer leicht verletzt

Thörnich (ots)

Am Sonntag, dem 03.05.2020, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich auf der B 53 im Bereich der Einmündung zur L 48, Thörnicher Brücke, ein Motorradunfall, bei dem der 52-jähriger Kradfahrer und sein 13-jähriger Sozius, beide aus hiesiger Region, leicht verletzt wurden.

Der Motorradfahrer befuhr die B 53 aus Richtung Ensch kommend in Richtung Klüsserath. Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Saarland befuhr die L 48 aus Bekond kommend und bog nach links auf die B 53 in Fahrtrichtung Klüsserath vor dem Motorradfahrer ein. Die Pkw-Fahrerin wollte anschließend auf einen Parkplatz an der B 53 nach links wieder abbiegen. Dabei kollidierte sie seitlich mit dem verbotswidrig überholenden Motorradfahrer, der zu Fall kam. Die Pkw-Insassen blieben unverletzt. Der Motorradfahrer und sein Sozius wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt.

Im Einsatz waren ein RTW, zwei Streifen der Polizeiinspektion Schweich und ein Rettungshubschrauber. Die B 53 musste für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich unter Tel 06502/91570 zu melden.

