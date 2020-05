Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekannter Täter zerkratzt PKW

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit vom 01.05.2020, 13:00 Uhr bis 02.05.2020, 09:00 Uhr wurde ein PKW vermutlich in der Blumenstraße oder auf dem Behördenparkplatz in der Göttschiederstraße in Idar-Oberstein im Bereich der Beifahrertür und am Tankdeckel durch bisher unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Idar-Oberstein bitte um Mithilfe bei der Aufklärung der Straftat.

Aus diesem Grund werden potentielle Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781/5610 zu melden.

