Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Kenn gesucht

Kenn (ots)

Am Samstag, 02.05.2020, zw. 09:00 - 09:30 Uhr wurde ein schwarzer 1er BMW auf dem Parkplatz des REAL-Marktes, zwischen Haupteingang und dem Tankstellengelände durch einen unbekannten, vermutlich weißen Pkw beim Ein- oder Ausparken an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

