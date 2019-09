POL-NI: Nienburg - Zwei Pedelecs entwendet

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

(kem) In der Zeit von Freitag, 30.08.2019, ca. 19:00 Uhr auf Samstag, 31.08.2019, ca. 13:00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter zwei hochwertige Fahrräder mit Elektromotor in Nienburg, Am Bürgerpark. Die Eigentümer hatten die beiden schwarz-blauen Pedelecs der Marke Giant in einem Schuppen verschlossen abgestellt. Am Samstag stellten sie den Diebstahl fest. Die Schuppentür wurde durch die Täter mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg unter 05021/97780 entgegen.

