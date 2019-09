Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - PKW beschädigt

Nienburg (ots)

(kem) Bislang unbekannte Täter zerkratzen am Sonntag, 01.09.2019, zwischen 15:40 Uhr und 16:30 Uhr einen in der Waldstraße in Nienburg geparkten PKW. Die Eigentümerin stellte ihren Kia Picanto gegen 15:40 Uhr am Parkplatz der Sportvereinigung Erichshagen ab. Als sie gegen 16:30 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie Kratzer an der Fahrertür fest. Die Polizei Nienburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im o.g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeidienststelle Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

