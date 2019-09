Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrraddiebstahl

Bückeburg (ots)

(ma)

Am Bückeburger Gymnasium Adolfinum ist erneut ein Fahrrad während der Schulzeit aus dem Fahrradständer gestohlen worden. Am Freitag wurde in der Zeit von 07.45 bis 12.25 Uhr ein verschlossenes Mountainbike, Grundfarbe gelb/schwarz, entwendet.

Wieder hatte es der Fahrraddieb auf ein Mountainbike der Marke Bulls, Marke Sharptail 3, abgesehen, dass nach Angaben des Geschädigten einen Wert von ca. 600 Euro hat.

