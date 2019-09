Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Weiterfahrt untersagt - Polizei stoppt landwirtschaftliches Gespann

Hassel (ots)

(jnb) Am Sonntag, dem 01.09.2019 gegen 12:50 Uhr, fällt einem Funkstreifenwagen des Polizeikommissariates Hoya auf der Heidhüser Straße nahe Hassel ein landwirtschaftliches Gespann ohne Kennzeichen an den Anhängern auf. Bei der anschließenden Kontrolle wurde ein 23-jähriger Fahrer angetroffen. Ihm wurde das Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eröffnet. An zulassungsfreien land- oder forstwirtschaftlichen Anhängern muss ein grünes Kennzeichen angebracht sein, welches zum Betriebshof des Zugfahrzeuges gehört. Ein "25 km/h"- Schild ist ebenfalls Pflicht an einem solchen Anhänger. Bei genauerer Kontrolle stellen die Beamten fest, dass die Auflaufbremse des vorderen Anhängers arretiert war. Eine Bremswirkung ist somit an diesem Anhänger nicht vorhanden. Weiterhin fällt ein lautes Zischen an der Druckluftbremsanlage des hinteren Anhängers auf. Die Dichtung der Druckluftbremsschläuche ist undicht. Bei möglichen Gefahrenbremsungen und Ausweichmanövern kann die Bremse des Anhängers sich nicht mehr lösen, es kommt zum Stehen der Räder, der Anhänger kann nicht mehr gesteuert werden. Auf der Ladefläche befindet sich ein ungesicherter Holzscheitel. Dieser kann bei normaler Fahrweise in Kurven schon herunterfallen, da keine Bordwände am Anhänger angebracht sind. Die Gefahr eines auf der Straße liegenden, großen Holzscheitels ist für die weiteren Verkehrsteilnehmer besonders groß. Die Weiterfahrt mit dem Gespann wurde untersagt. Die Polizei Hoya ermittelt nun wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und weitere Ordnungswidrigkeiten aufgrund der mangelhaften Bremseinrichtung.

