Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Einbruch im Imbiss, Marktplatz

Rehren, Auetal (ots)

(mie) Am Freitag Morgen, 30.08.3019, zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr, hört eine Reinigungskraft klappernde Geräsche an der Nebeneingangstür des Döner-Imbisses. Später werden Beschädigungen an der Tür festgestellt. Unbekannte Täter müssen versucht haben, sich mit Werzeug Zugang zum Laden zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Wodurch die Täter sich gestört fühlten und sich dann entfernten, ist noch nicht bekannt.

Sollte jemand in diesem Zeitraum auffällige Personen, Fahrzeuge oder gar die Tat von außen beobachtet haben, meldet die Hinweise bitte der Polizei in Rehren unter 05752-1290.

