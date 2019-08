Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind auf der B109

Anklam (ots)

Heute Vormittag gegen 11.00 Uhr (08. August 2019) kam es auf der Bundesstraße 109 zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind. Nach Informationen der Polizei befuhr die 36-jährige Fahrerin eines Suzuki die Bundesstraße aus Anklam kommend in Richtung Greifswald. Aufgrund der hohen Verkehrsdichte kam es zu stockendem Verkehr. In einem Moment der Unachtsamkeit auf der Höhe Murchin fuhr die Fahrerin auf das vor ihr befindliche Auto. Dabei wurde ein 4-jähriges Kind, welches sich im Suzuki befand, schwer verletzt. Es wurde in das Uniklinikum Greifswald gebracht. Es entstand ein Schaden von ca. 8.000 Euro. Die Bundesstraße musste zwischenzeitig halbseitig gesperrt werden.

