Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in PKW - Diebesgut Handtasche

Hattendorf, Auetal (ots)

(mie) Die Rentnerin wollte wie üblich nur in Ruhe das Grab ihrer Angehörigen auf dem Friedhof am Samstag Vormittag, 31.08.2019, zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr, pflegen. Ihren Mercedes parkte sie dazu am Eingang des Friedhofs in Hattendorf auf den dortigen Stellflächen. Die Witwe hörte dann, dass ein PKW vorn am Friedhof parkte, sah aber niemanden den Friedhof besuchen. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie einen Einbruch fest. Die hintere Seitenscheibe war gänzlich eingeschlagen und die hinterm Rücksitz abgestellte Handtasche mit all ihren persönlichen Dokumenten, Sachen und Bargeld fehlte. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Täter vermutlich über die nahegelegene Autobahn 2 in Richtung Hannover flüchteten. Wer in diesem Zeitraum ortsfremde PKW gesehen hat und Hinweise zur Tat geben kann, meldet diese bitte der Polizei in Rehren unter 05752-1290. Gleichzeitig warnt die Polizei, keine Wertsachen in Fahrzeugen zu lassen.

