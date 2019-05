Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fahrrad-Aktionstag 2019 des Polizeikommissariats Ricklingen

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Gemeinsam mit dem Zweirad-Center Stadler sowie der Verkehrswacht Hannover veranstaltet das ricklinger Kommissariat kommenden Samstag, 11.05.2019, für alle Radfreunde auf dem Firmenparkplatz an der Göttinger Straße 16 (Linden-Süd) einen Informationstag.

Vor dem Hintergrund des stetig steigenden Radverkehrs in allen Altersklassen hat sich das Polizeikommissariat Ricklingen unter Federführung des Kontaktbeamten Torben Abel entschieden, einen Fahrrad-Aktionstag anzubieten. Dieser findet am nächsten Samstag in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Fahrradgeschäfts statt. Dabei werden die Polizisten diverse Aktionen zum Thema Fahrradsicherheit präsentieren. So wird neben einer visuellen Fahrt in einem Simulator auch die Möglichkeit bestehen, Räder codieren zu lassen. Darüber hinaus können alle Zweiräder auf ihre Verkehrssicherheit überprüft und bei Erfüllung aller Kriterien mit einer Plakette versehen werden. Ein Parcours, auf dem alle Interessierten ihre Fähigkeiten testen können, rundet den Fahrrad-Aktionstag 2019 ab. Neben der Polizei wird auch das Zweirad-Center Stadler sowie die Verkehrswacht Hannover vor Ort sein und alle Fahrradfahrer mit nützlichen Informationen versorgen.

Die Aktionspartner freuen sich auf zahlreiche Besucher bei hoffentlich fahrradfreundlichem Wetter. /now, ahm

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell